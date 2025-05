L'immagine sui social delle forze dell'ordine

La Direzione della Polizia Giudiziaria della Prefettura di Parigi: "Era stato rubato nel 1988 dal cimitero di Père Lachaise"

Ritrovato in Francia il busto di Jim Morrison che era stato rubato dalla sua tomba 37 anni fa. Ne ha dato comunicazione su Instagram la Direzione della Polizia Giudiziaria della Prefettura di Parigi

“Dopo 37 anni di assenza, il busto di Jim Morrison, rubato nel 1988 dal cimitero di Père Lachaise, è stato ritrovato! Questo simbolo iconico dei fan del cantante è stato recuperato a seguito di un’indagine della Brigata Finanziaria e Anticorruzione del Dipartimento di Polizia Giudiziaria della Prefettura di Polizia, sotto l’egida della Procura di Parigi”.

L’imponente scultura del cantante dei Doors è stata ritrovata per puro caso, secondo quanto riportato da RTL, giornale francese, durante una perquisizione effettuata dalla procura di Parigi nell’ambito di un’indagine per truffa. Realizzato dall’artista croato Mladen Mikulin e installato il 3 luglio 1981 in occasione del decimo anniversario della morte di Jim Morrison, il famoso busto ha troneggiato per sette anni sulla tomba del cantante al cimitero del Père-Lachaise a Parigi.

