La reazione di Nigel Farage: "Sarà la fine dell'industria della pesca"

Vertice Ue-Gb a Londra. I rappresentanti permanenti dei 27 Stati membri dell’unione Europea hanno raggiunto un accordo su diversi temi con il Regno Unito, a poche ore dall’inizio del vertice Ue-Regno Unito a Londra, dopo diverse riunioni del Coreper nel fine settimana che si sono protratte a notte fonda. L’accordo è visto come un post-Brexit con un forte riavvicinamento di Londra a Bruxelles.

Che cosa riguarda l’intesa Ue-Londra

Da quanto si apprende a Bruxelles, l’intesa, approvata con procedura scritta, riguarda:

una cooperazione sulle misure sanitarie e fitosanitarie senza limiti di tempo,

la conclusione del Partenariato per la sicurezza e la difesa,

il pieno accesso reciproco alle acque per la pesca fino al 30 giugno 2038,

una collaborazione sulla mobilità giovanile, studenti (si tratta di una formulazione orientata al futuro, senza dettagli o soluzioni immediate) e una cooperazione energetica (ad esempio, sul commercio di elettricità).

Von der Leyen: “Benefici sia nell’Ue che a Londra”

L’accordo è visto come un ripristino delle relazioni molto positivo e costruttivo, da cui trarranno beneficio sia l’Ue che il Regno Unito.

“A Londra per il primo vertice Ue-Regno Unito. Abbiamo una reale opportunità di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo nelle nostre relazioni. Lavorare insieme per garantire la sicurezza del nostro continente comune e la prosperità delle persone su entrambe le sponde della Manica”. Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Le reazioni all’accordo Ue-Gran Bretagna

A quanto si apprende a Bruxelles, l’accordo raggiunto oggi tra Regno Unito e Unione europea su diversi temi tra cui su difesa, pesca ed energia “segna una svolta” e “un nuovo capitolo nelle relazioni post Brexit tra Ue e Regno Unito”. “Il governo britannico – viene riferito – ha annunciato fin dall’inizio di auspicare un rilancio” nelle relazioni con l’Ue e dal canto suo Bruxelles “si è impegnata a rinnovare e costruire un nuovo capitolo nelle relazioni con il Regno Unito”.

“Stiamo voltando pagina e ci stiamo muovendo verso un nuovo partenariato strategico”, afferma un’alta funzionaria Ue. “E lo stiamo facendo non solo a parole, ma con risultati concreti: una dichiarazione congiunta che definisce la nostra futura cooperazione su questioni globali chiave, un partenariato per la sicurezza e la difesa che apre la strada alla partecipazione del Regno Unito ai programmi di difesa dell’UE e un’intesa comune su un’agenda rinnovata per la cooperazione, che individui i settori in cui lavoreremo più strettamente insieme”.

“Continueremo ora a collaborare per esplorare risultati reciprocamente vantaggiosi in questi settori”, aggiunge la funzionaria.”Quello di oggi è il primo vertice formale UE-Regno Unito da quando il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea – ricorda la fonte -. Ciò dimostra che siamo entrati in una nuova fase nelle nostre relazioni con il Regno Unito: un vicino, un alleato e un partner globale. Il processo negoziale in vista di questo vertice si è protratto fino all’ultimo minuto. Tuttavia, i negoziati si sono sempre svolti in buona fede da entrambe le parti e il risultato è molto positivo per entrambe. Nessuna delle linee rosse, né del Regno Unito né dell’UE, è stata superata”.

Farage: “Sarà la fine dell’industria della pesca”

If true that will be the end of the fishing industry. https://t.co/jUIH7ZlCpj — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) May 19, 2025

