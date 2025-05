L'incidente nella zona di North Indian Canyon Drive, vicino a East Tachevah Drive.

Sabato la polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un’esplosione che ha scosso un quartiere e danneggiato una clinica per la fertilità nella città californiana di Palm Springs. Le autorità riferiscono che è morta almeno una persona. Indagano sulla possibile esplosione di un’auto. La città di Palm Springs ha dichiarato sabato in un post sui social media che l’esplosione è avvenuta alle 11.00 ora locale e che ai residenti è stato chiesto di evitare la zona intorno a North Indian Canyon Drive, vicino a East Tachevah Drive.

Gli investigatori dell’FBI e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives si sono recati sul posto per aiutare a valutare l’accaduto. Il dottor Maher Abdallah, che gestisce la clinica per la fertilità American Reproductive Centers, ha confermato che la sua clinica è stata danneggiata. In un’intervista telefonica all’Associated Press ha dichiarato che tutto il suo staff è indenne. L’esplosione ha danneggiato gli uffici della clinica, dove vengono effettuate le visite ai pazienti, ma non ha danneggiato il laboratorio di fecondazione in vitro e tutti gli embrioni conservati al suo interno.

Explosion at a fertility clinic in Palm Springs, California. Buildings within a half mile radius have their windows shattered, including the regional hospital. pic.twitter.com/KZPPQgbhgj — Luis Roman (@luisromanvlog) May 17, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata