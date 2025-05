Si sfidano il favorito George Simion di estrema destra e il sindaco di Bucarest, Nicusor Dan

Si svolgono in Romania i ballottaggi delle elezioni presidenziali. La sfida vede contrapposti il favorito George Simion, 38 anni, leader del partito di estrema destra Alleanza per l’Unità dei Romeni (AUR), e il sindaco in carica di Bucarest, Nicusor Dan. Il voto arriva dopo l’annullamento per presunte interferenze russe delle precedenti elezioni – in un altro candidato di estrema destra, Calin Georgescu, era in testa dopo il primo turno – che ha fatto precipitare il Paese nella peggiore crisi politica degli ultimi decenni. I seggi si chiudono alle 20 ora italiana, alle 14 l’affluenza era al 42%.

Mentre il voto era in corso, è arrivato l’allarme da parte del portavoce del ministero degli Esteri della Romania, Andrei Tarnea, il quale ha affermato che anche nei ballottaggi “sono di nuovo visibili i segni dell’ingerenza russa“. In un post sul social X, Tarnea ha scritto: “Stiamo ancora una volta assistendo ai segni distintivi dell’ingerenza russa, una campagna virale di fake news su Telegram e altre piattaforme social mira a influenzare il processo elettorale. Era prevedibile”.

During Romania’s ongoing presidential elections yet again we see the hallmarks of Russian interference. A viral campaign of fake news on Telegram & other social media platforms is aimed to influence the electoral process. This was expected & 🇷🇴authorities debunked the fake news.

