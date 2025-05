Dimostrazione di bagnanti, surfisti e canoisti sulla spiaggia per le acque pulite

Una protesta è andata in scena sulla spiaggia di Brighton, in Inghilterra, contro lo scarico delle fognature in mare attuato dalle aziende che gestiscono le forniture idriche. La dimostrazione, organizzata dai Surfers Against Sewage, si è svolta sulla battigia della popolare località costiera dell’East Sussex ma gli attivisti porteranno la protesta anche in altre città costiere inglesi. Le associazioni per l’acqua pulita sostengono che le tubature vittoriane fatiscenti, l’aumento della popolazione e le piogge più intense legate al cambiamento climatico siano fattori che portano al disastro ambientale, aggravato dalla mancanza di investimenti da parte delle aziende private che controllano il sistema idrico britannico.

