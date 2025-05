Fortissima ondata di maltempo sul Midwest degli Stati Uniti, a rischio anche il Texas

Le forti tempeste che stanno colpendo il Midwest negli Usa hanno provocato almeno 21 morti tra Missouri e Kentucky. In quest’ultimo Stato, sono morte 14 persone, di cui 9 hanno perso la vita in un devastante tornado che ha colpito il sud-est. Sono 7 invece le vittime in Missouri. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, riferendo dei 14 morti nel suo Stato, ha precisato che il bilancio è destinato ad aumentare: “Kentucky, iniziamo oggi con la dura notizia che abbiamo perso almeno 14 dei nostri concittadini a causa delle tempeste della notte scorsa, ma purtroppo questo numero è destinato ad aumentare man mano che riceviamo ulteriori informazioni. Vi chiedo di pregare per tutte le famiglie colpite“, ha affermato in un post su X.

Kentucky, we’re starting today with the tough news that we lost at least 14 of our people to last night’s storms, but sadly, this number is expected to grow as we receive more information. Please pray for all of our affected families.

