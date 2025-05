Il vicepremier commenta l'assenza di Meloni al vertice dei 'Volenterosi' di Tirana

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta l’assenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice dei ‘Volenterosi’ per l’Ucraina di venerdì a Tirana in cui i leader europei di Francia, Gran Bretagna, Polonia e Ucraina si sono collegati in video con il presidente americano Donald Trump. “Non mi pare che siamo così isolati. È chiaro che l’opposizione fa il suo gioco, ma l’opposizione poi trova sponda nei socialdemocratici tedeschi che sono quelli che hanno detto che l’Italia non doveva essere un interlocutore, quindi guardiamo bene a quelli che sono gli interessi politici e a quella che è la realtà”, ha detto il vicepremier parlando, a Noto per la convention ‘Forza Italia, Forza di Territorio’.

Tajani: “Siamo protagonisti e continueremo a esserlo”

“Se poi dobbiamo parlare di colloqui, stasera ci sarà l’incontro del presidente del Consiglio” Giorgia Meloni “con il cancelliere tedesco Merz. Io sarò a cena con il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Usa Marco Rubio, quindi nessun isolamento dell’Italia”, ha proseguito Tajani. E ancora :”Siamo protagonisti e continueremo a esserlo, a dispetto di chi pensa sempre che si debba sempre parlare male dell’Italia per vicende interne. Non è così, era dai tempi di Berlusconi che si andava in Europa a parlare male del governo pensando di utilizzare il contesto internazionale per danneggiare la maggioranza di centro-destra, ma così si fa soltanto il male dell’Italia“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata