Nel 2016 uomini armati l'hanno aggredita in casa nella capitale francese portando via un bottino milionario

Kim Kardashian arriva in un tribunale a Parigi per testimoniare contro gli uomini accusati di averla rapinata nel 2016, un evento che ha cambiato la sua vita. Sarà la prima volta che affronterà i presunti aggressori da quella notte, quando ha implorato per la sua vita mentre uomini mascherati la legavano con fascette di plastica e le rubavano gioielli per un valore di oltre 6 milioni di dollari.

L’apparizione della Kardashian dovrebbe essere il momento emotivamente più intenso di un processo che ha affascinato la Francia, dove i sospetti, per lo più ultrasessantenni, sono soprannominati “i rapinatori nonni”. Le autorità sostengono che il gruppo l’abbia rintracciata tramite i suoi post su Instagram. Due imputati hanno ammesso di essere stati presenti sulla scena del crimine.

