Pista chiusa, terminal aperto: area di sicurezza di 500 metri

Un allarme bomba è scattato su un aereo proveniente da Porto, in Portogallo, all’aeroporto di Charleroi, vicino a Bruxelles, e in conseguenza di questo l’unica pista dello scalo è stata chiusa. Lo riferiscono i media belgi. Per i 166 passeggeri a bordo dell’aereo è scattata l’evacuazione.

Il giornale La Libre Belgique riporta che è stato istituito un perimetro di sicurezza di 500 metri, che comprende la chiusura dell’unica pista e della strada statale 5 che si trova dietro. “Ciò ha un impatto sulle operazioni, poiché la pista è chiusa. Il terminal è invece aperto”, ha dichiarato la portavoce dell’aeroporto. Gli aerei che non possono atterrare vengono dirottati verso gli aeroporti di Lille e Bruxelles.

