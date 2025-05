Spoglio in corso con i primi risultati che confermano gli exit poll secondo cui il premier uscente ha ottenuto una netta vittoria

Edi Rama, ex sindaco di Tirana, leader del Partito socialista e dal 2013 alla guida dell’Albania, va verso il quarto mandato consecutivo. A certificarlo, all’indomani delle elezioni in Albania, lo spoglio delle schede elettorali, ancora in corso, che certificano gli exit poll usciti ieri sera e secondo cui il distacco si attesterebbe in poco meno di venti punti. Dato che non dovrebbe far prevedere sorprese, anche considerando le quasi duecentomila schede degli albanesi residenti all’estero, aperte solo nella misura dello 0,5 per cento.

Primi dati: partito Rama al 53%, cala l’affluenza al 42%

Con un quarto dei voti scrutinati, i socialisti del premier uscente Edi Rama hanno ottenuto il 53% dei voti, seguiti dalla coalizione di centro-destra guidata dal Partito Democratico di Sali Berisha con il 35%. Con questi numeri, il Partito socialista otterrà i 71 seggi necessari per governare da solo. L’affluenza preliminare alle elezioni che si sono tenute ieri è di quasi il 42,16%, inferiore del 4% rispetto a quattro anni fa. Circa 3,7 milioni di elettori in Albania e all’estero hanno votato per eleggere 140 parlamentari per un mandato di quattro anni. A causa dell’emigrazione di massa, il Paese di 2,8 milioni di abitanti conta circa 3,7 milioni di elettori. Per la prima volta, i membri della diaspora, circa 191.000, hanno potuto votare per corrispondenza.

Commissione elettorale, voto pacifico con alcune irregolarità

Ilirjan Celibashi, capo della Commissione elettorale centrale albanese, ha affermato che le elezioni di ieri si sono svolte in modo sostanzialmente pacifico, con alcune irregolarità che hanno coinvolto alcuni candidati e alcuni dei loro sostenitori, ma che non avranno un impatto negativo sui risultati. “Per la maggior parte, a eccezione di alcuni casi sporadici, il processo si è svolto in conformità con le regole e gli standard”, ha detto Celibashi ieri sera al termine del voto.

Exit poll, netta vittoria del premier Edi Rama

Il partito socialista avrebbe vinto nettamente le elezioni parlamentari in Albania consegnando di conseguenza un quarto mandato al premier in carica Edi Rama. Secondo gli Exit Poll di ‘Albanian Post’ il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 seggi mentre la coalizione di centrodestra guidata da Sali Berisha si sarebbe fermata a 54. In totale il partito di Rama avrebbe ottenuto il 51,8% delle preferenze contro il 38% del suo principale avversario.

