Attacco a Kiev questa mattina da parte della Russia

Il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di dichiarazioni alla stampa ha proposto all’Ucraina di riprendere i negoziati diretti il prossimo 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Putin ha aggiunto che nelle prossime ore ha intenzione di parlare con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La proposta russa per i negoziati è sul tavolo – ha affermato Putin – ora la decisione spetta a Kiev e ai suoi curatori”.

Zelensky: “Segnale positivo, ma confermino cessate il fuoco da domani”

“È un segnale positivo che i russi abbiano finalmente iniziato a considerare la fine della guerra. Il mondo intero lo aspettava da molto tempo. E il primo passo per porre fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco. Non ha senso continuare a massacrare anche solo per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco – completo, duraturo e affidabile – a partire da domani, 12 maggio, e l’Ucraina è pronta a incontrarsi. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, dopo la proposta del presidente russo, Vladimir Putin, di riprendere i negoziati diretti il 15 maggio a Istanbul.

Putin: “Grato ai soldati nordcoreani”

“Sono stato lieto di ringraziare personalmente i vertici militari dell’Esercito Popolare Coreano e di rivolgere le mie più sentite parole ai soldati e ai comandanti delle unità delle forze speciali della Repubblica Popolare Democratica di Corea, che, insieme ai nostri combattenti, con professionalità, lo sottolineo, hanno svolto coscienziosamente i compiti di liberazione delle zone di confine della regione di Kursk dall’insediamento del regime di Kiev. Sottolineo, hanno dimostrato coraggio ed eroismo”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di dichiarazioni alla stampa. “Hanno agito, lo ripeto, con la massima professionalità. Hanno dimostrato un ottimo addestramento e una buona preparazione”, ha spiegato.

Macron: “Proposta Putin è un primo passo ma non basta”

I negoziati proposti da Putin sono “un primo passo”, ma “non bastano”, secondo il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riportano i media francesi. “È un modo per non rispondere. Non dobbiamo arrenderci”, ha aggiunto Macron al suo arrivo al confine polacco questa mattina, mentre scendeva dal treno di ritorno dall’Ucraina.

“Dobbiamo essere fermi con gli americani per dire che il cessate il fuoco è incondizionato e poi potremo discutere del resto”, ha affermato parlando con giornalisti. Secondo Macron, la proposta di Putin, “dimostra che sta cercando un modo per andare avanti, ma c’è sempre il desiderio da parte sua di guadagnare tempo. È inaccettabile per gli ucraini, perché non possono accettare colloqui paralleli mentre continuano a essere bombardati”, conclude.

Trump: “Lavorerò con entrambe le parti”

“Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate con la fine di questo ‘bagno di sangue’ senza fine. Sarà un mondo completamente nuovo e molto migliore. Continuerò a lavorare con entrambe le parti per assicurarmi che ciò accada”. Lo scrive sul social Truth il presidente Usa Donald Trump. “Un giorno potenzialmente grandioso per la Russia e l’Ucraina!”, afferma Trump. “Gli Stati Uniti vogliono concentrarsi sulla ricostruzione e sul commercio”, aggiunge.

Attacco a Kiev

Esplosioni questa mattina a Kiev. La Russia sta cercando di attaccare la capitale con i droni e la difesa aerea è in funzione, secondo il canale Telegram del sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, ripreso da Rbc-Ukraine. “Le forze di difesa aerea stanno operando nella capitale. Rimanete nei rifugi”, si legge nel messaggio di Klitschko. Pochi minuti dopo, l’informazione è stata confermata dall’Amministrazione militare della città. Secondo la Kcma, l’allarme antiaereo a Kiev è stato lanciato dalla minaccia di attacchi di droni.

“È stato dichiarato un allarme aereo a Kiev a causa della minaccia di droni d’attacco nemici. Invitiamo i residenti a recarsi immediatamente nei rifugi più vicini e a rimanervi fino al termine dell’allerta”, hanno chiesto le autorità alla popolazione. Dalle 6:01 ora di Kiev, l’allarme aereo è attivo nelle regioni di Kyiv, Zhytomyr, Chernihiv, Sumy, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zaporizhzhia e Donetsk.

