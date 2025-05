Il presidente Usa: "Si tratta in realtà di una redistribuzione, e sono disposto a farlo"

Donald Trump torna sulla questione tabù per i Repubblicani dell’aumento delle tasse per gli americani più ricchi. “Mi piacerebbe molto farlo, francamente”, ha risposto il presidente a un giornalista. “Si fa qualcosa al livello più elevato per far sì che le persone con un reddito medio e basso risparmino di più. Quindi si tratta in realtà di una redistribuzione, e sono disposto a farlo se lo desiderano”, ha detto Trump, indicando i membri del Congresso presenti in quel momento nello Studio Ovale. “Mi piacerebbe poter dare alle persone con un reddito inferiore una grande opportunità rinunciando a parte di ciò che ho“, ha detto il presidente parlando di sé e di altri contribuenti benestanti. Trump ha tuttavia indicato dei rischi politici nell’operazione, in riferimento alla famosa promessa fatta da George H.W. Bush di no aumentare le tasse, “leggete le mie labbra”, e poi non mantenuta. “Ma in realtà penso che sia una buona politica quella di fare in modo che le persone più ricche rinuncino – ed è una cosa molto piccola, è un punto – per favorire le persone con redditi più bassi”, ha concluso.

