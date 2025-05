Zelensky: "Sulla Piazza Rossa parata di cinismo e menzogne"

Una donna è morta e altre 2 persone sono rimaste ferite durante raid russi nella regione di Sumy, nel nordest dell’Ucraina, nonostante sia scattata la tregua unilaterale di 72 ore dichiarata dal presidente russo Vladimir Putin in occasione delle celebrazioni a Mosca per l’80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda guerra mondiale, la più importante festività laica russa. Lo riferiscono le autorità ucraine. Kiev ha insistito per un cessate il fuoco più lungo.

Kiev: da Mosca bombe aeree teleguidate sull’Ucraina

L’aviazione Ucraina precisa che gli attacchi russi missilistici e con droni su larga scala, che nelle ultime settimane sono stati quasi quotidiani in Ucraina, non sono stati registrati dalle 20:30 di ieri (il cessate il fuoco unilaterale è entrato in vigore a mezzanotte di giovedì ora di Mosca), ma che attacchi russi di minore entità sono continuati in altre zone del Paese più vicine alla frontiera, causando appunto vittime civili. L’ufficio del procuratore regionale ucraino di Sumy ha riferito che le bombe sono state sganciate su zone residenziali vicino al confine. L’aviazione Ucraina ha segnalato il lancio di bombe aeree teleguidate e almeno un missile nella regione di Sumy a partire dalle 2:39 di giovedì mattina fino alle prime ore del mattino. La persona rimasta uccisa è una donna di 55 anni, che si trovava nella sua casa nella comunità di Mykolaivka, intorno alle 3 di mattina, mentre i feriti sono il figlio di 24 anni e un’altra donna di 70 anni, quest’ultima a causa di una bomba che circa 30 minuti dopo ha colpito infrastrutture civili nella comunità di Vorozhba. A marzo, gli Stati Uniti hanno proposto una tregua di 30 giorni nella guerra, che l’Ucraina ha accettato, ma il Cremlino ha insistito per condizioni di cessate il fuoco più vicine alle sue esigenze.

Zelensky: “Sulla Piazza Rossa parata di cinismo e menzogne”

“Una parata di bile e menzogne”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha descritto la parata in programma per il 9 maggio a Mosca, nell’ambito delle celebrazioni russe della Giornata della vittoria, in cui si celebra la vittoria sul nazismo durante la Seconda guerra mondiale. In un video registrato sulla via principale di Kiev, Khreshchatyk, Zelensky ha fatto riferimento alla “differenza tra la vita in Piazza dell’Indipendenza e la parata della paura nella Piazza Rossa“. A Mosca “ci sarà una sfilata di cinismo. Non si può chiamare altrimenti. Una sfilata di livore e menzogne. Come se non fossero state decine di Stati alleati, ma Putin in persona ad aver sconfitto il nazismo. Come se avesse issato con le sue mani la bandiera della vittoria sul Reichstag a Berlino. Grazie a Dio, l’Ucraina è sfuggita a tutto questo, a questa palude, grazie a Dio, l’Ucraina non ha dimenticato che 80 anni fa decine di popoli hanno combattuto contro il nazismo”, ha detto il presidente ucraino. Nel 2023 l’Ucraina ha dichiarato ufficialmente giorno festivo l’8 maggio come Giorno della memoria e della vittoria sul nazismo nella Seconda guerra mondiale.

We commemorate the Day of Remembrance and Victory over Nazism in World War II. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/MWLFsNf0Tx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025

“È un giorno che celebriamo insieme al mondo intero, con tutti coloro che 80 anni fa hanno combattuto per la vita, affinché il male fosse sconfitto, affinché ‘mai più’. Purtroppo, tre anni fa è successo di nuovo, e proprio come prima, la sirena dell’allarme aereo ha risuonato di nuovo su Kiev, il male è tornato sulla nostra terra ucraina. La mattina del 24 febbraio, Khreshchatyk era deserta: nessuna macchina, nessuna persona. Ora qui c’è vita, come potete vedere. Tre anni fa, durante la registrazione del discorso per la Festa dell’Indipendenza, qui sono stati bruciati mezzi militari russi”, ha detto ancora Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata