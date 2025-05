Missili lanciati nel territorio controllato da Islamabad

Le bare con i corpi di alcune delle vittime vengono portate via dopo che l’India ha lanciato missili sul territorio del Pakistan, in diverse località, uccidendo almeno 31 persone. Nuova Delhi ha dichiarato di aver colpito le infrastrutture utilizzate dai militanti collegati al massacro di turisti del mese scorso in Kashmir. Islamabad ha affermato di aver abbattuto diversi aerei da combattimento indiani per rappresaglia mentre due aerei cadevano sui villaggi del Kashmir controllato dall’India. Almeno sette civili sono stati uccisi nella regione dai bombardamenti pakistani, hanno detto la polizia e i medici indiani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata