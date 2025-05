Il carcere di San Francisco è da decenni un'attrazione per turisti

Il presidente Usa Donald Trump vuole riaprire la prigione di Alcatraz nella Baia di San Francisco. A causa dei costi elevati, la fortezza per decenni è stata utilizzata come attrazione turistica. Nota soprattutto per essere stata una prigione federale dal 1934 al 1963, la sua posizione isolata la rendeva inaccessibile. Tutto, dal cibo al carburante, doveva arrivare via mare.

Il costo per ospitare una persona nel 1959 era di 10,10 dollari al giorno, rispetto ai 3 dollari di una prigione federale di Atlanta. Molti prigionieri cercarono di fuggire ma quasi tutti furono catturati o non sopravvissero all’acqua fredda e alla corrente forte. Scenario di numerosi successi di Hollywood, tra cui film con Sean Connery e Clint Eastwood, la fortezza ha ‘ospitato’ anche il celebre gangster Al Capone. Per il presidente statunitense, Alcatraz è tornata improvvisamente necessaria per ospitare i criminali “più spietati e violenti” d’America.

