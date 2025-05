Foto dall'archivio di un campionato di Superbike

Maxi incidente che ha coinvolto 11 persone

La polizia ha avviato un’indagine sulla morte di due motociclisti, rimasti uccisi ieri in un incidente che ha coinvolto 11 piloti durante un evento del campionato britannico di Superbike. Lo riportano i media britannici.

Owen Jenner, 21 anni, e Shane Richardson, 29 anni, hanno riportato ferite mortali dopo una collisione a catena alla prima curva della gara a Oulton Park, nel Cheshire.

Chi erano Owen Jenner e Shane Richardson

Jenner, originario di Crowborough, nell’East Sussex, è stato medicato a bordo pista, ma è morto per un trauma cranico nonostante ulteriori trattamenti di rianimazione presso il centro medico del circuito. Anche Richardson, originario di Wainuiomata, in Nuova Zelanda, è stato medicato sul circuito prima di essere trasferito al Royal Stoke University Hospital con gravi lesioni al torace. È deceduto prima dell’arrivo, si legge sul quotidiano ‘The Guardian’.

Un terzo pilota, Tom Tunstall, 47 anni, è ancora ricoverato in ospedale con gravi lesioni alla schiena e all’addome, secondo gli organizzatori. Altri cinque piloti sono stati curati in pista per ferite lievi, mentre altri tre sono usciti illesi.

Molti i messaggi di cordoglio che in queste ore si leggono sui social da parte di molti piloti.Il British Superbike ha sempre avuto un seguito forte e fedele nel Regno Unito ed è cresciuto al punto da essere trasmesso in diretta in Europa, Asia e Nord America.

“All’inizio della gara del Quattro Group British Supersport Championship a Oulton Park, all’uscita della curva 1, Old Hall, al primo giro, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti – recita una dichiarazione dell’organizzatore, MotorSport Vision Racing che definisce l’incidente ‘catastrofico’ – La gara è stata immediatamente interrotta e sono stati inviati i servizi medici a bordo pista”.

E prosegue: “A causa dell’estrema gravità dell’incidente e del continuo intervento medico, il resto dell’evento del Bennetts British Superbike Championship è stato annullato. Il Motorcycle Circuit Racing Control Board e MotorSport Vision Racing stanno indagando sulle circostanze dell’incidente in collaborazione con il medico legale e la polizia del Cheshire”, conclude la nota.

