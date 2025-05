Tra loro anche due bambini. Sono almeno 23 i feriti

È di almeno 12 morti e 23 feriti in Indonesia il bilancio dell’incidente avvenuto nella provincia di Sumatra Occidentale, dove un autobus con a bordo 34 passeggeri si è ribaltato dopo che il conducente ne ha perso il controllo in una strada in discesa. Lo riferisce la polizia locale.

L’autobus interprovinciale era diretto verso la capitale indonesiana Giacarta da Medan, nella provincia di Sumatra Settentrionale, quando pare che i freni abbiano ceduto nei pressi di un terminal degli autobus nella città di Padang. Fra i morti ci sono 2 bambini. I corpi delle vittime sono perlopiù rimasti intrappolati sotto l’autobus ribaltato. I feriti sono stati trasportati in ospedali vicini.

Tredici dei feriti sono stati ricoverati per lesioni gravi e fra loro c’è il conducente del bus. Le immagini trasmesse dalla tv locale mostrano l’autobus distrutto su un fianco, circondato dai soccorritori dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, dalla polizia e dai passanti, mentre le ambulanze portavano via morti e feriti.

Incidenti stradali frequenti in Indonesia

L’anno scorso un autobus che trasportava 61 studenti e insegnanti di ritorno da una gita di una scuola superiore di Depok, appena fuori Giacarta, si è schiantato contro alcune auto e moto dopo che i freni hanno ceduto, provocando la morte di 11 studenti e il ferimento di altre decine. Nel 2023 un autobus turistico si è schiantato contro un cartellone pubblicitario su un’autostrada nella provincia di Giava Orientale, con un bilancio di almeno 14 morti e 19 feriti.

