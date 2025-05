Le celebrazioni per l'80esimo anniversario della vittoria sul nazismo

A Londra in Gran Bretagna sono cominciate le celebrazioni del Victory Day, in occasione dell’80esimo anniversario della vittoria degli Alleati sul nazismo durante la seconda Guerra Mondiale. Intorno a Buckingam Palace e a Parlamento si è tenuta una parata militare. Circa 1.300 membri delle forze armate britanniche sono stati affiancati da truppe dei paesi alleati del Regno Unito nella Nato e dall’Ucraina, in segno di solidarietà con l’attuale guerra in Europa. In una tribuna allestita per le autorità sedevano Re Carlo III e la Regina Camilla con i principi William e Kate e i figli Charlotte e George, il premier Keir Starmer, insieme ad alcuni veterani di guerra. Successivamente nel cielo hanno sfilato le Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Raf, con la scia di colori della Union Jack mentre dal balcone del palazzo reale il sovrano e gli altri membri della Royal Family salutavano la folla.

