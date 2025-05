Sull'isola di Cheung Chau la tradizionale “parata dei colori fluttuanti”

Il festival annuale Bun, sull’isola remota di Cheung Chau a Hong Kong, è iniziato lunedì con la tradizionale “parata dei colori fluttuanti”. Bambini vestiti da divinità leggendarie e personaggi storici sono stati trasportati su piattaforme sopra la folla riunita, mentre la sfilata attraversava le stradine dell’isola.

Il Bun Festival è una delle feste più antiche e colorate di Hong Kong, iniziata circa un secolo fa dopo che una mortale epidemia devastò l’isola periferica di Cheung Chau. Gli abitanti seguirono la tradizione taoista locale di implorare l’aiuto delle divinità e usarono panini bianchi al vapore come offerte per scacciare gli spiriti maligni. Oggi, gli abitanti e i visitatori dell’isola mangiano i panini bianchi al vapore come parte dei festeggiamenti.

