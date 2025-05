Spd annuncia squadra: nel governo Pistorius alla Difesa, Bas al Lavoro

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha proposto ufficialmente al Bundestag l’elezione del leader della Cdu, Friedrich Merz, a cancelliere federale. Lo ha comunicato l’ufficio presidenziale tedesco. “Con lettera in data odierna, il presidente federale ha proposto al Bundestag tedesco, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, della Costituzione, di eleggere il signor Friedrich Merz a cancelliere federale”, ha comunicato la portavoce di Steinmeier, Cerstin Gammelin.

Boris Pistorius manterrà la carica di ministro della Difesa nel nuovo governo tedesco. Lo ha annunciato il comitato esecutivo della Spd. La dirigenza socialdemocratica ha anche comunicato che l’ex presidente del Bundestag Bärbel Bas diventerà ministra del Lavoro nel futuro governo nero-rosso. Oggi l’Spd presenterà la squadra di ministri per l’esecutivo in coalizione con Cdu-Csu.

La lista dei ministri Spd

L’Spd aveva già comunicato che il leader Lars Klingbeil assumerà il ruolo di vicecancelliere e ministro delle Finanze. La lista dei ministri socialdemocratici comprende anche Stefanie Hubig come ministra della Giustizia, Verna Hubertz ministra dell’Edilizia, Carsten Schneider ministro dell’Ambiente e Reem Alabali-Radovan come ministra dello Sviluppo. A questi si aggiungono Elisabeth Kaiser in qualità di ministra di Stato e Commissaria federale per le migrazioni, i rifugiati e l’integrazione e Natalie Pawlik, ministra di Stato e Commissario del Governo Federale per la Germania Orientale. La co-leader del partito Saskia Esken non è stata presa in considerazione per la squadra ministeriale. Secondo le indiscrezioni, è improbabile che rimanga alla guida del partito.

