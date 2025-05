Il presidente parla di un periodo di transizione: "Ma avremo il più grande boom economico della storia"

Recessione negli Stati Uniti? “Tutto può succedere. Ma penso che avremo la più grande economia nella storia del nostro Paese. Penso che assisteremo al più grande boom economico della storia”. Ad ammetterlo è Donald Trump. In un’intervista a Nbc News, il presidente degli Stati Uniti guarda in faccia la realtà. E accanto alla tradizionali previsioni trionfalistiche, forse per la prima volta ammette il rischio.