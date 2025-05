Secondo i media cinesi, Pechino sta valutando il dialogo con Washington, che avrebbe chiesto di iniziare le trattative

Il negoziatore dell’Unione europea Maroš Šefčovič ha dichiarato al Financial Times che l’Europa è pronta a fare al presidente Usa Donald Trump un’offerta commerciale da 50 miliardi di euro per aumentare gli acquisti di beni dagli Stati Uniti. Bruxelles intende risolvere il “problema” nelle relazioni commerciali e sta compiendo “certi progressi” verso il raggiungimento di un accordo.

Sefcovic ha lasciato intendere in un’intervista che la Ue non accetterebbe che Washington mantenesse Dazi del 10% sui suoi prodotti come soluzione equa ai negoziati commerciali. Gli Stati Uniti e l’Unione europea hanno compiuto progressi attraverso diversi round di negoziati di persona e telefonici da quando il presidente Donald Trump ha imposto, e poi sospeso, Dazi del 20% sull’Unione, ha affermato Šefcovic. Il commissario ha aggiunto che “la sua ambizione” rimane quella di raggiungere un accordo “equilibrato ed equo” con la Casa Bianca.

Cina: “Se Usa vogliono dialogare dimostrino sincerità”

“Le guerre tariffarie e commerciali sono state avviate unilateralmente dagli Stati Uniti. Se gli Usa vogliono dialogare, dovrebbero dimostrare la loro sincerità ed essere pronti ad agire su questioni come la correzione di pratiche scorrette e l’annullamento dell’imposizione unilaterale dei Dazi“. Lo ha fatto sapere oggi il ministero del Commercio cinese, secondo cui le tariffe unilaterali fino al 145% rimangono un ostacolo e minano la fiducia. Nella dichiarazione si cita un portavoce del dicastero, rimasto anonimo, il quale afferma che Pechino ha preso nota di varie dichiarazioni di alti funzionari statunitensi che indicavano la volontà di negoziare sui Dazi.

