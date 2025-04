Denys Shmyhal: "Stiamo definendo gli ultimi dettagli con i colleghi americani"

Il primo ministro dell’Ucraina, Denys Shmyhal, ha confermato che l’accordo sulle cosiddette terre rare con gli Stati Uniti potrebbe essere firmato entro le prossime 24 ore. “Oggi la vicepremier Yulia Svyrydenko è in viaggio verso Washington. Stiamo già definendo gli ultimi dettagli con i nostri colleghi americani… Non appena tutti i dettagli saranno definiti, nel prossimo futuro, spero nelle prossime 24 ore, l’accordo sarà firmato e faremo il primo passo“, ha detto Shmyhal parlando in tv. Il premier ha sottolineato che i dettagli tecnici sono attualmente in fase di definizione ma che tutti i punti fondamentali sono già stati concordati, precisando che sarà necessario firmare anche altri due accordi tecnici, sulla creazione del Fondo di investimento congiunto Usa-Ucraina per la ricostruzione del Paese, connesso all’intesa sui minerali, e sul suo finanziamento.

