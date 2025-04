La presidente della Commissione Ue: "Tutti vogliono fare affari con noi"

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è tornata a parlare di dazi e della guerra commerciale scatenata da Donald Trump ribadendo l’affidabilità dell’Europa in un momento così. “In questo momento di crisi, l’affidabilità e la prevedibilità dell’Europa danno i loro frutti. Disponiamo già della più vasta rete di accordi di libero scambio, con 76 paesi in tutto il mondo”, ha detto la presidente intervenendo al Congresso del Ppe a Valencia.

“Ora il mondo del commercio si sta rivolgendo a noi. Dall’anno scorso abbiamo concluso una nuova serie di accordi commerciali, dal Mercosur al Messico alla Svizzera. Stiamo lavorando con l’India e l’Indonesia, con gli Emirati e la Thailandia, le Filippine e la Malesia e il Pacifico. Tutti vogliono fare affari con noi. Perché siamo equi, affidabili e rispettiamo le regole. Continuiamo quindi su questa strada, con sangue freddo e uniti”, ha sottolineato ancora von der Leyen lanciando, indirettamente, un messaggio al presidente americano.

Un discorso articolato nel quale la numero uno della Commissione ha spiegato come “ora i mercati globali sono scossi dall’imprevedibile politica tariffaria dell’amministrazione statunitense. I dazi statunitensi sul resto del mondo sono ai livelli più alti degli ultimi cento anni. La settimana scorsa l’Fmi ha lanciato un severo monito. Non è una sorpresa: i dazi sono come le tasse. Danneggiano sia i consumatori che le imprese”. Le tariffe “colpiscono Wall Street e le piccole imprese. Milioni di cittadini dovranno pagare bollette più alte. I medicinali costeranno di più, i trasporti costeranno di più. L’inflazione aumenterà. E questo danneggerà in particolare i cittadini più vulnerabili. Le imprese, grandi e piccole, ne risentono fin dal primo giorno. Maggiore incertezza, interruzione delle catene di approvvigionamento, burocrazia onerosa. Non possiamo e non dobbiamo permettere che ciò accada”, ha rimarcato.

Thank you for the warm welcome in Valencia.

During the massive power outage, people in Spain & Portugal showed incredible solidarity and resilience.

I want to thank the police, firefighters & traffic controllers.

We will work for better energy security & preparedness in Europe pic.twitter.com/sdMvdEeV0b

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2025