L'ok "a stragrande maggioranza" nel 'mini-congresso' dei cristianodemocratici. Merz: "Controlli alle frontiere più severi dal primo giorno"

La Cdu, il partito conservatore dei cristiano-democratici in Germania, ha approvato “a stragrande maggioranza” in un ‘mini-congresso’ l’accordo di governo con i socialdemocratici della Spd in vista del futuro esecutivo tedesco, con a capo il leader della Cdu, Friedrich Merz. Lo ha riferito il portavoce dei conservatori Michael Kretschmer.

Merz: “Controlli alle frontiere più severi dal primo giorno di governo”

Nel suo discorso prima della votazione, Merz aveva delineato alcuni dei punti salienti dell’accordo di governo. “Abbiamo concordato delle correzioni di rotta fondamentali: fin dal primo giorno controlleremo i nostri confini nazionali ancora più da vicino“, ha detto il cancelliere in pectore in tema di migranti. La Germania si occupa del problema dell’immigrazione da 10 anni, “e da 10 anni non abbiamo trovato una risposta su come gestirlo”, ha affermato Merz. “La Germania è un paese di immigrazione da decenni e continuerà a esserlo per anni e decenni a venire. Gli immigrati sono e rimarranno i benvenuti per noi, e un cambiamento di rotta non cambierà le cose”, ha assicurato il leader della Cdu, sottolineando che deve essere a ogni modo chiaro che l’immigrazione irregolare deve essere meglio controllata. A livello di Unione europea, se ci sarà un approccio più restrittivo “la Germania collaborerà e non frenerà”, ha aggiunto Merz.

„Es geht nicht um uns oder um die Partei allein. Es geht um die Zukunft unseres Landes. Ich nehme diese Aufgabe an und stütze mich dabei sehr auf die Unterstützung meiner Partei, der ich seit über 50 Jahren angehöre, der Christlich Demokratischen Union.“ ™ pic.twitter.com/yxwmqWYtZS — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) April 28, 2025

Annunciati i ministri Cdu

Merz ha inoltre annunciato i nomi dei ministri, dei ministri di Stato e dei segretari di Stato parlamentari designati del partito cristianodemocratico in vista della formazione del nuovo governo federale. Nella lista, confermato il nome di Johann Wadephul come nuovo ministro degli Esteri. Katherina Reiche diventerà la nuova ministra dell’Economia. Ecco l’elenco:

Thorsten Frei , ministro per gli Affari Speciali e capo della Cancelleria federale;

, ministro per gli Affari Speciali e capo della Cancelleria federale; Karin Prien , ministra per l’Istruzione, la Famiglia, gli Anziani, le Donne e la Gioventù;

, ministra per l’Istruzione, la Famiglia, gli Anziani, le Donne e la Gioventù; Katherina Reiche , ministra dell’Economia e dell’Energia;

, ministra dell’Economia e dell’Energia; Patrick Schnieder , ministro dei Trasporti;

, ministro dei Trasporti; Johann David Wadephul , ministro degli Affari Esteri;

, ministro degli Affari Esteri; Nina Warken , ministra della Salute;

, ministra della Salute; Karsten Wildberger, ministro per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato.

I nomi dei nuovi ministri della Cdu sono stati designati, ma tutti dovranno essere ufficialmente confermati dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.

Nella squadra dei ministri di Stato e dei Segretari di Stato della Cdu, figurano inoltre:

Christiane Schenderlein, ministra di Stato per lo Sport e il Volontariato;

Wolfram Weimer, ministro di Stato per la Cultura e i Media;

Michael Meister, ministro di Stato per la cooperazione tra Stato federale e Laender;

Serap Güler ministro di Stato presso il ministero degli Affari Esteri;

Gunther Krichbaum, ministro di Stato presso il ministero federale degli Affari Esteri.

Sono previsti inoltre i seguenti Sottosegretari di Stato parlamentari per i ministeri:

Ministero dell’Economia e dell’Energia: Gitta Connemann, Sottosegretario di Stato parlamentare e Commissario per le piccole e medie imprese; Stefan Rouenhoff, Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero per il Digitale e la Modernizzazione dello Stato: Philipp Amthor e Thomas Jarzombek diventano Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero della Salute: Georg Kippels e Tino Sorge diventano Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero dell’Istruzione, della famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù: Mareike Wulf, Sottosegretario di Stato parlamentare, Michael Brand, Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero dei Trasporti: Christian Hirte, Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero degli IKnterni (guidato dalla Csu): Christoph de Vries, Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero dell’Agricoltura, dell’alimentazione e degli affari interni (guidato dalla Csu): Silvia Breher, Sottosegretario di Stato parlamentare.

Ministero della Ricerca, della tecnologia e dello spazio (guidato dalla Csy): Matthias Hauer, Sottosegretario di Stato parlamentare.

