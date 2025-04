Lo ha dichiarato Zhao Chenxin, vice capo della Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma

Tiene ancora banco il tema dei dazi Usa imposti a tutto il mondo, in un braccio di ferro, soprattutto con la Cina, che ancora non si è esaurito. “I cosiddetti ‘dazi reciproci’ imposti dagli Stati Uniti hanno avuto un impatto globale. Inventando pretesti per agire, ricorrendo a bullismo e coercizioni e rimangiandosi ripetutamente la parola data, gli Stati Uniti hanno gravemente violato il corso della storia e le leggi dell’economia“. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Zhao Chenxin, vice capo della Commissione nazionale cinese per lo sviluppo e la riforma.

Cosa hanno comportato i dazi minacciati da Trump

Le azioni degli Usa “hanno seriamente minato le regole e l’ordine del commercio internazionale e danneggiato gravemente i diritti e gli interessi legittimi dei paesi in tutto il mondo: un esempio da manuale di bullismo unilaterale. Di fronte a questi ingiustificati abusi tariffari, la Cina si è fatta avanti con risolutezza per opporsi all’egemonismo e alla politica di potenza, attuando una serie di contromisure giustificate, misurate ed efficaci. Ciò non serve solo a salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi, ma anche a sostenere l’equità e la giustizia internazionale, difendere il sistema globale di libero scambio e preservare il normale ordine economico internazionale”, ha affermato Zhao.

