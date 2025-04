Lo rivelano i media colombiani: si tratterebbe di una banda che usa queste app per ingannare e derubare gli stranieri

C’è una pista per la morte dell’italiano Alessandro Coatti, ucciso in Colombia. Secondo quanto riporta El Tiempo, l’italiano sarebbe caduto in una trappola dopo essersi dato un appuntamento su una app. L’italiano è stato ucciso e fatto a pezzi, in un macabro omicidio che ha fatto il giro del mondo.

Nuove informazioni rivelano che è stato vittima di una banda che usa le ‘app’ di incontri per ingannare e derubare stranieri. Nelle ultime ore è stata localizzata la casa dove è stato smembrato, spiega El Tiempo.

Chi era Alessandro Coatti

Alessandro Coatti era un noto biologo italiano, che è stato ucciso in Colombia, alla periferia della città di Santa Marta, sulla costa caraibica del paese l’8 aprile 2025. Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza.

Ill sindaco della città, Carlos Pinedo Cuello, ha immediatamente offerto una ricompensa di 50 milioni di pesos (11.500 USD) per informazioni che portino all’arresto dei responsabili della sua morte.

