Mosca: "Lavori per risoluzione conflitto proseguono"

La visione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla situazione relativa al conflitto in Ucraina coincide in gran parte con la posizione della Russia. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ci sono molti elementi che coincidono davvero”, ha detto a Rossiya 1. Lo riporta Ria Novosti.

Cremlino: “Lavori per risoluzione conflitto proseguono”

“I lavori per risolvere la situazione” in Ucraina “continuano”, ma “non possono essere svolti in forma pubblica” ha sottolineato Peskov.”Il lavoro non può essere svolto in forma pubblica, ma solo in forma discreta”, ha aggiunto il portavoce del presidente russo a Rossiya 1.

