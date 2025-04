Arrestato un uomo di 30 anni

Un suv ha investito decine di persone che affollavano il festival di strada “Lapu Lapu” a Vancouver, in Canada, uccidendone diverse e ferendone altre. Il fatto è accaduto intorno alle 20 locali, le 5 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, il conducente della vettura è stato arrestato.

Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo la tragedia. Lo rende noto lo stesso Corpo di Polizia della città canadese su X. “Diverse persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite – scrive la Polizia di Vancouver – durante una festa di strada di quartiere tenutasi questa sera a South Vancouver”. Le vittime si stavano recando al Lapu Lapu Day Festival nei pressi di East 43rd Avenue e Fraser Street. L’indagine è in corso e condotta dalla sezione crimini gravi del dipartimento di polizia di Vancouver.

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3

— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025