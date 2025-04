Lo scrive in un post su X il presidente dell'Ucraina

“Insistiamo sul fatto che la Russia debba accettare immediatamente e incondizionatamente un cessate il fuoco completo“. Lo scrive in un post su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina – sottolinea – è grata a tutti coloro che in tutto il mondo ci stanno aiutando a proteggere la vita del nostro popolo, fornendoci sistemi di difesa aerea e missili. Ringraziamo tutti coloro che continuano a fare pressione sulla Russia per questa guerra – e sui suoi complici”.

“La pressione sulla Russia è necessaria. Porre fine alle uccisioni è la priorità assoluta”.

“L’Ucraina – ha ricordato – ha accettato la proposta del presidente Trump per un cessate il fuoco nei cieli, in mare e in prima linea 45 giorni fa. Ci siamo offerti di renderlo completo e di estendere il cessate il fuoco che avrebbe potuto essere stabilito a Pasqua. Abbiamo anche proposto direttamente alla Russia di interrompere almeno gli attacchi contro obiettivi civili. La Russia respinge tutto ciò. Ecco perché la questione non può essere risolta senza pressioni”.

