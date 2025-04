Alte colonne di fumo e fiamme

Negli Usa un incendio boschivo a Forked River, nel New Jersey, ha provocato alte colonne di fumo e fiamme lungo una strada trafficata. Il rogo si è propagato rapidamente in una parte della Pine Barrens. Non ci sono feriti. Circa 5.000 residenti sono stati evacuati.

