Le manifestazioni dopo la sospensione da parte indiana del trattato sulla condivisione dell'acqua

Centinaia di manifestanti a Islamabad e in altre città del Pakistan sono scesi in piazza giovedì contro la sospensione da parte dell’India di un trattato sulla condivisione dell’acqua e hanno chiesto ritorsioni da parte del loro governo, mentre le tensioni tra i due vicini aumentano a seguito dell’attentato di ieri in Kashmir. Nuova Delhi ha lanciato un’offensiva diplomatica contro Islamabad, accusandola dell’attacco che ha ucciso 26 persone in una regione contesa, dove da decenni è in corso una sanguinosa ribellione contro il dominio indiano.

