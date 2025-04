Nell'assalto nella regione contesa è stato preso di mira un gruppo di turisti, 26 i morti

Sale la tensione tra India e Pakistan, dopo l’attacco contro i turisti nel Kashmir – regione da anni contesta tra i due Paesi – avvenuto martedì 22 aprile nel quale sono morte 26 persone, Nuova Delhi lancia un’offensiva diplomatica contro Islamabad, accusandola di esserne la responsabile.

India revoca tutti i visti rilasciati a cittadini pakistani

In una dichiarazione, il ministero degli Esteri indiano ha affermato che tutti i visti rilasciati ai cittadini pakistani saranno revocati a partire da domenica 27 aprile, consigliando inoltre ai cittadini indiani di non recarsi in Pakistan. Il ministro degli Esteri indiano, Vikram Misri, ha annunciato che ad alcuni diplomatici pakistani è stato chiesto di lasciare Nuova Delhi e che alcuni diplomatici indiani sono stati richiamati dal Pakistan. Le missioni diplomatiche in entrambi i Paesi ridurranno il loro personale da 55 a 30 unità a partire dal 1° maggio e l’unico valico di frontiera terrestre funzionante tra i due Paesi sarà chiuso.

L’attacco nel Kashmir ha anche messo sotto pressione il governo nazionalista indù del primo ministro Narendra Modi affinché reagisca in modo aggressivo. L’esecutivo dal canto suo ha annunciato una serie di azioni diplomatiche contro Islamabad, accennando a piani per ulteriori ritorsioni. Durante una manifestazione pubblica, Modi ha dichiarato: “L’India identificherà, rintraccerà e punirà ogni terrorista, i suoi responsabili e i suoi sostenitori”. “Li inseguiremo fino ai confini del mondo“, ha aggiunto prima di presiedere un incontro interpartitico con i partiti di opposizione per informarli sulla risposta del governo all’attacco. Il Pakistan ha risposto con rabbia affermando di non avere nulla a che fare con l’attacco e ha affermato che avrebbe formulato una risposta alle azioni dell’India durante la riunione del Comitato per la Sicurezza Nazionale, il più alto organo decisionale del Paese, composto da alti funzionari civili e militari.

Pakistan sospende scambi e chiude lo spazio aereo

Il Pakistan ha annullato i visti per i cittadini indiani, chiuso il suo spazio aereo a tutte le compagnie aeree di proprietà indiana o gestite da essa e ha sospeso tutti gli scambi commerciali con l’India, compresi quelli da e verso qualsiasi paese terzo.

L’attacco

L’attacco è stato rivendicato da un gruppo militante precedentemente sconosciuto che si autodefinisce ‘Resistenza del Kashmir’. India e Pakistan amministrano ciascuna una parte del Kashmir, ma entrambi rivendicano il territorio nella sua interezza. Nuova Delhi definisce ogni attività militante in Kashmir come terrorismo sostenuto dal Pakistan. Il Pakistan nega tutto ciò, e molti musulmani del Kashmir considerano i militanti parte di una lotta per la libertà interna. Il ministro della Difesa Rajnath Singh si è impegnato a “non solo rintracciare coloro che hanno perpetrato l’attacco, ma anche coloro che hanno cospirato per commettere questo atto nefasto sul nostro suolo” e ha accennato alla possibilità di attacchi militari.

I precedenti tra India e Pakistan

L’India ha anche sospeso uno storico trattato di condivisione delle acque, sopravvissuto a due guerre tra i due Paesi, nel 1965 e nel 1971, e a una grave scaramuccia di confine nel 1999. Decine di manifestanti a Islamabad e in altre città del Pakistan hanno manifestato contro la sospensione del trattato, chiedendo al governo una ritorsione. “L’India ha adottato misure irresponsabili e mosso accuse”, ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar al canale televisivo locale Dunya News. Dar ha aggiunto che “qualsiasi passo concreto da parte dell’India si tradurrà in una risposta altrettanto concreta” da parte del Pakistan, riaccendendo i ricordi del febbraio 2019, quando un attentato suicida in Kashmir portò i due Paesi sull’orlo della guerra.

Il fragile accordo di cessate il fuoco

Il governo Modi nell’agosto 2019 ha revocato lo status di semi-autonomia della regione del Kashmir mettendola sotto il diretto controllo federale. Questo ha aggravato le tensioni nella regione, ma la situazione con il Pakistan è rimasta stabile poiché i due Paesi nel 2021 hanno rinnovato un precedente accordo di cessate il fuoco lungo il confine, che ha ampiamente mantenuto nonostante gli attacchi alle forze indiane da parte degli insorti in Kashmir. L’ultimo incidente potrebbe riaccendere lo spettro di un conflitto tra due vicini dotati di armi nucleari che da tempo si accusano a vicenda di sostenere forze per destabilizzare l’altro. Alcuni esperti affermano che l’India potrebbe andare oltre le sanzioni diplomatiche, poiché i media e i leader del partito di Modi al governo chiedono un’azione militare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata