L'istituto privato è già al centro di uno scandalo per accuse di abusi. Si sospetta che il premier sapesse anche se Hélène Perlant non si è mai confidata con lui

La figlia del primo ministro francese, François Bayrou, Hélène Perlant ha denunciato le violenze fisiche subite nella scuola cattolica privata di Notre-Dame de Bétharram già al centro di uno scandalo di abusi sessuali che ha sconvolto la Francia.

Il racconto di Perlant: “Presa a pugni e calci”

La donna, oggi 53enne, ha raccontato in un’intervista a Paris Match che un sacerdote anziano di Notre-Dame de Bétharram la picchiò davanti ai suoi coetanei durante un campo estivo negli anni ’80, quando aveva 14 anni. “L’abate Lartiguet mi teneva d’occhio: ‘Tu, Bayrou, insolente come tuo padre!’. E un giorno mi afferrò per i capelli, mi trascinò a terra e mi prese a pugni e calci su tutto il corpo, soprattutto allo stomaco”, ha raccontato Perlant, “pesava circa 120 chili. Per dirla senza mezzi termini, mi sono fatta la pipì addosso e sono rimasta lì tutta la notte, bagnata nel mio sacco a pelo”.

Bayrou era all’oscuro

Perlant ha precisato di non essersi mai confidata con il padre. “L’ho taciuto per 30 anni”, ha detto, “forse inconsciamente volevo proteggere mio padre dai colpi politici che stava subendo a livello locale”. Bayrou, ex ministro dell’Istruzione e per molti anni politico locale nella zona sud-occidentale della Francia, vicino alla scuola, aveva tre dei suoi figli a scuola e sua moglie vi insegnava catechismo. Ha ripetutamente negato di essere a conoscenza di accuse di abusi.

Le accuse di abusi

La storia di Perlant fa parte di un libro di testimonianze che sarà pubblicato questa settimana. “Bétharram era organizzato come una setta o un regime totalitario che esercitava una pressione psicologica sugli alunni e sugli insegnanti perché rimanessero in silenzio”, ha aggiunto la figlia del premier francese. In totale, da febbraio dello scorso anno sono state presentate 200 denunce legali contro sacerdoti e personale di Bétharram per abusi fisici o sessuali dal 1957 al 2004. Novanta di queste denunce parlano violenze sessuali, tra cui una che denuncia uno stupro di gruppo da parte di due sacerdoti. Due denunce hanno portato ad accuse contro un ex supervisore per presunta violenza sessuale su una minorenne nel 2004 e presunto stupro su una minorenne dal 1991 al 1994. Alcune altre accuse sono cadute in prescrizione.

Testimoni smentiscono Bayrou

Questo mese una commissione parlamentare ha ascoltato due testimonianze sotto giuramento che contraddicevano l’affermazione di Bayrou secondo cui non era a conoscenza delle accuse riguardanti la scuola di Bétharram. Bayrou sarà interrogato dalla commissione parlamentare il 14 maggio.

