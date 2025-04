Il leader del Venezuela: "Bergoglio se n'è andato ma resta Francesco"

Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha unito la sua voce al cordoglio per la morte di Papa Francesco scomparso a 88 anni nel giorno del Lunedì dell’Angelo. “Abbiamo avuto un Papa del popolo, un vero Papa che rappresentava l’eredità di Cristo Redentore. Oggi Jorge Bergoglio se n’è andato, ha lasciato questa vita, ma Francesco rimane tra noi”, ha dichiarato Maduro in un discorso in tv. “È stato il Papa degli umili e della pace, il Papa che ha lottato contro i privilegiati del mondo”, ha dichiarato il leader chavista.

