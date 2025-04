Il presidente americano ha ordinato le bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici Usa

Sarà possibile la presenza del presidente americano Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco, morto oggi, lunedì, all’età di 88 anni. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha detto che “al momento” non è previsto alcun viaggio del leader Usa per partecipare alle esequie del Pontefice, però non ha neanche escludo che ciò avvenga. “Ciò non significa che non accadrà“, ha precisato. Lo riporta la Cnn.

Bandiere a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici Usa in memoria del Papa

Intanto, Trump ha ordinato che le bandiere nazionali americane siano esposte a mezz’asta in “segno di rispetto per la memoria” di Papa Francesco. L’ordinanza si applica a “tutti gli edifici e terreni pubblici, a tutti gli avamposti militari e alle stazioni navali, a tutte le navi militari del governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e nei suoi territori e possedimenti fino al tramonto del giorno della sepoltura“. Trump ha voluto includere anche “ambasciate, legazioni, uffici consolari e altre strutture degli Stati Uniti all’estero, comprese tutte le strutture militari, le navi e le stazioni navali”. Anche la bandiera americana alla Casa Bianca è a mezz’asta. Lo riporta la Cnn.

