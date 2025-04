Lo riportano i media locali, indignazione dell'ambasciatore israeliano

Svastiche in autostrada a Stoccolma per celebrare Hitler. La denuncia è riportata su diversi quotidiani locali ed è stata commentata su X dall’ambasciatore israeliano in Svezia. “Sono sconvolto dalle immagini delle bandiere con la svastica a Stoccolma, qualcosa che mai avremmo pensato di rivedere in Europa” ha scritto Ziv Nemo Kulman sui social. La notizia è riportata da Aftonbladet.

I am appalled by images of Swastika flags in Stockholm, something we never thought to see in Europe again. pic.twitter.com/zk9JnRSbu7

— Ziv Nevo Kulman 🇮🇱🎗️ (@zivnk) April 20, 2025