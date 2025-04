Il videomessaggio del primo ministro di Israele

(LaPresse) – Israele non ha “altra scelta” che continuare a combattere a Gaza e non porrà fine alla guerra prima di aver distrutto Hamas, liberato gli ostaggi e garantito che la Striscia non rappresenti più una minaccia per Israele. “Se non distruggiamo Hamas un nuovo 7 ottobre è solo questione di tempo” ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio registrato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata