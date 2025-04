Dal 7 ottobre 2023, dopo la strage di Hamas in Israele, gli attacchi di Tel Aviv a Gaza hanno causato la morte di oltre 51mila palestinesi

Fumo nero si è alzato sopra lo skyline di Gaza, mentre Israele continua la sua offensiva nella Striscia. Oltre 90 persone nell’enclave palestinese sono state uccise dai raid dello Stato ebraico nelle ultime 48 ore, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Sanità di Gaza.

Dal 7 ottobre 2023, dopo la strage di Hamas in Israele, gli attacchi di Tel Aviv a Gaza hanno causato la morte di oltre 51mila palestinesi, soprattutto donne e bambini. La guerra ha distrutto vaste aree di Gaza e la maggior parte delle sue capacità di produzione alimentare, e ha sfollato circa il 90% della popolazione, con centinaia di migliaia di persone che vivono in tendopoli e in edifici bombardati.

