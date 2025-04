L’evento è uno spettacolo annuale nel paese andino in occasione della Settimana Santa

Artisti boliviani e peruviani si sono riuniti venerdì nella città boliviana di Oruro per realizzare grandi sculture di sabbia raffiguranti scene della Passione di Cristo in vista di Pasqua 2025. L’evento è uno spettacolo annuale nel paese andino in occasione della Settimana Santa.

Artisti provenienti da Bolivia e Perù hanno lavorato alle sculture, tutte a tema religioso, sulle sabbie di Cochiraya, a 190 chilometri a sud della capitale La Paz. Gli scultori di sabbia hanno iniziato a lavorare nelle prime ore del mattino e già nel pomeriggio di venerdì le opere sono state aperte al pubblico, attirando centinaia di visitatori.

