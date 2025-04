Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine

Secondo il Servizio Forestale Antincendio del New Jersey, un incendio è in corso in un’area remota della Peaslee Wildlife Management Area, nella contea di Cumberland. L’incendio si estende su un’area di circa otto ettari. È stato rilevato per la prima volta dalla torre antincendio di Belleplain alle 12:24 di venerdì 18 aprile. Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine.

