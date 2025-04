Ancora da chiarire il movente

Una sparatoria è avvenuta nel pomeriggio a Bad Nauheim, poco a nord di Francoforte, in Assia, due persone sono state uccise e il presunto responsabile è in fuga. Secondo quanto riporta la Bild, il fatto è avvenuto intorno alle 17.40 sulla strada Am Deutergraben e le prime chiamate alla polizia sono arrivate intorno alle 18. All’arrivo gli agenti hanno trovato 2 persone senza vita, entrambe con ferite d’arma da fuoco. L’area è stata isolata e la polizia ha confermato alla Bild che il presunto responsabile è in fuga. Secondo la polizia, non sussiste pericolo per i residenti ma le autorità raccomandano di non dare passaggi a persone in autostop.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata