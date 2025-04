Modificata la pagina web di COVID.gov

La Casa Bianca rispolvera la teoria secondo cui il Covid-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio cinese e la rilancia via web. La White House dell’era Trump, sottolinea Abc, ha modificato la pagina web di COVID.gov in una pagina a supporto della teoria della fuga di notizie da laboratorio.

La Casa Bianca ha reindirizzato Covid.gov alla pagina ‘Lab Leak: True Origins of Covid-19’, che presenta una tesi argomentata in cinque punti a sostegno della teoria secondo cui il COVID-19 avrebbe avuto origine per errore da un laboratorio di Wuhan. La pagina di Covid.gov, fino alla scorsa settimana, elencava risorse per test, trattamenti e vaccini contro il Covid-19, nonché informazioni sul long Covid.

Le cinque prove presentate dalla Casa Bianca a sostegno della teoria includono diversi argomenti: il “virus possiede una caratteristica biologica che non si trova in natura”; idati mostrano che tutti i casi “derivano da una singola introduzione nell’uomo”; “Wuhan ospita il più importante laboratorio di ricerca cinese sulla SARS”; i ricercatori di quel laboratorio di ricerca “hanno manifestato sintomi simili al Covid nell’autunno del 2019”; “se ci fossero state prove di un’origine naturale, sarebbero già emerse”.

La pagina ora contiene inoltre affermazioni secondo cui alcuni funzionari governativi, tra cui l’ex direttore del NIAID, Anthony Fauci, avrebbero contribuito a modificare e poi ad ampliare un documento di ricerca sulle origini del Covid-19, pubblicato nel 2020, che supportava la teoria dell’origine naturale.

