Imbarazzo della delegazione francese

“A proposito, è bellissimo (l’Eliseo, ndr). Sai che aspetto ha? Sembra proprio il golf club del presidente Trump a Mar-a-Lago“. Gaffe di Steve Witkoff a Parigi, l’inviato Usa ai negoziati per l’Ucraina si trovava ieri in Francia al tavolo organizzato da Emmanuel Macron ma si è lasciato andare a un commento non richiesto.

