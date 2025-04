foto AP/Erin Hooley

Lo riferisce il direttore del Consiglio economico della Casa Bianca

Trump valuta di rimuovere Powell dalla guida della Federal Reserve. Il presidente Usa Donald Trump e la sua Amministrazione stanno infatti valutando le opzioni per la rimozione di Jerome Powell dalla presidenza della Fed. Lo ha riferito ai giornalisti Kevin Hassett, il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca.

“Il presidente e il suo team continueranno a studiare la questione”, ha detto il funzionario.

L’attacco di Trump a Powell

Nei giorni scorsi Trump aveva definito Powell “lento” e ne aveva auspicato il licenziamento quanto prima. “Si prevede che la Bce taglierà i tassi di interesse per la settima volta, eppure, ‘sempre in ritardo’ Jerome Powell della Fed, che è sempre troppo in ritardo e in errore”, non lo fa. “Avrebbe dovuto abbassare i tassi di interesse, come la Bce, molto tempo fa, ma dovrebbe certamente abbassarli ora”, ha scritto il presidente Usa sul suo social Truth.

