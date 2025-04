Raid Usa a porto Houthi in Yemen, 38 morti e 102 feriti

L’agenzia per la difesa civile di Gaza, controllata da Hamas, ha fatto sapere che 10 persone sono state uccise in un attacco israeliano notturno nei pressi della città meridionale di Khan Younis. Lo riporta ‘The Times of Israel’.

Israele, Idf intercetta missile lanciato da Houthi

Un missile balistico lanciato contro Israele dagli Houthi, sostenuti dall’Iran, nello Yemen è stato intercettato con successo dalle difese aeree, afferma l’esercito. Al momento – riferisce ‘The Times of Israel’ – non ci sono notizie di feriti o danni a causa dell’attacco. Le sirene hanno suonato in tutto il centro di Israele, nell’area di Gerusalemme e in alcuni insediamenti in Cisgiordania.

Almeno 38 morti e 102 feriti. È il nuovo bilancio degli attacchi aerei degli Stati Uniti sul porto petrolifero di Ras Issa, nello Yemen. Secondo quanto riferito da Al Masirah Tv, affiliati agli Houthi, citata da Al Jazeera, si tratta di uno degli raid più letali mai sferrati dalle forze Usa contro il Paese. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato che gli attacchi in questione miravano a tagliare finanziamenti e risorse agli Houthi. “L’obiettivo di questi attacchi era quello di indebolire la fonte di potere economico degli Houthi, che continuano a sfruttare e a causare gravi sofferenze ai loro connazionali”, ha dichiarato lo stesso Centcom in un post sui social.

