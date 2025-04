Le critiche dell'ex presidente durante il primo intervento pubblico da quando ha lasciato il suo ruolo

Senza nominare il suo successore, l’ex presidente Joe Biden ha criticato l’amministrazione Trump durante il suo primo intervento pubblico da quando ha lasciato l’incarico, affermando che ha causato “tanti danni e tanta distruzione”.

Le critiche a Trump

“In meno di 100 giorni, questa nuova amministrazione ha provocato così tanti danni e tanta distruzione. È quasi da togliere il fiato“, ha detto Biden durante la Conferenza 2025 degli Attivisti, Consulenti e Rappresentanti per le Persone con Disabilità (ACRD).

Biden ha indicato i tagli al personale federale come una delle cause per cui il sito della Social Security Administration sta andando in crash e le persone non riescono ad accedere ai propri account. L’ex presidente ha sottolineato l‘importanza di proteggere la Social Security, mentre molti Democratici organizzano una giornata nazionale di mobilitazione contro i temuti tagli al programma.

Appello di Biden per la previdenza sociale

Biden ha anche sottolineato l’importanza di proteggere la Social Security, la previdenza sociale statunitense, definendola una “promessa sacra” durante il suo primo intervento pubblico dopo aver lasciato l’incarico.

“La Social Security è più di un programma governativo, è una promessa sacra che abbiamo fatto”, ha affermato l’ex presidente, che ha sottolineato che milioni di persone, che hanno contribuito al programma fin dall’inizio della loro carriera lavorativa, contano sul fatto che quei fondi vengano restituiti quando ne avranno bisogno. “Non dobbiamo mai, mai tradire quella fiducia o voltare le spalle a un obbligo,” ha concluso, sottolineando le misure adottate durante la sua presidenza per proteggere la Social Security.

