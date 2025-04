L'Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue: "Il presidente Usa potrebbe davvero porre fine a questa guerra in brevissimo tempo"

“La Russia non è un Paese democratico e Putin è un dittatore. Ma io non ho paura delle loro minacce”. È quanto afferma l’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Unione europea Kaja Kallas in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Alle parole del presidente della Duma Vyacheslav Volodin, che ritiene che debba essere rimossa e processata da un tribunale della Nazioni Unite, Kallas risponde: “Questo è il modo in cui operano i russi: minacciare e intimidire. Vogliono che abbiamo paura delle loro minacce. La risposta è non averne”.

Sul ruolo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per ottenere un accordo di pace in Ucraina commenta: “Credo che potrebbe davvero porre fine a questa guerra in brevissimo tempo facendo pressione sulla Russia. La pressione invece è sull’Ucraina”. “Non si è ancora vista una forte pressione sulla Russia”, ha aggiunto Kallas, “capisco che all’inizio tutti debbano salvare la faccia, ma la Russia avrebbe potuto mostrare un po’ di buona volontà restituendo, ad esempio, le migliaia di bambini deportati o rilasciando i prigionieri di guerra o qualsiasi altra cosa. E invece nulla”.

