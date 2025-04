Decine di roghi devastano il Paese da febbraio, il più caldo dal 1953

Nelle scorse ore almeno quattro incendi sono divampati nel Parco Nazionale El Tepozteco, in Messico. Il parco, situato sulle colline che circondano la città di Tepoztlan, è a circa 80 chilometri a sud di Città del Messico ed è una importante meta turistica. Seicento soccorritori e due elicotteri sono stati impiegati per combattere gli incendi. Anche i volontari locali hanno prestato assistenza. Ma sono decine i roghi divampati nel Paese dallo scorso febbraio, il più caldo dal 1953. Solo nella giornata di lunedì 14 aprile, secondo le autorità, si sono verificati 114 incendi attivi in ​​23 dei 32 Stati del Messico. Venti degli incendi registrati lunedì hanno colpito aree naturali protette. Circa 191.000 ettari sono andati in fiamme nel primo trimestre di quest’anno, rispetto ai 68.000 ettari dello stesso periodo del 2024.

