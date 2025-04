Lo comunica la Casa Bianca. Successivamente il vicepresidente americano andrà in India fino al 24 aprile

Nel suo viaggio in Italia che prenderà il via il 18 aprile, il vicepresidente americano JD Vance incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Lo ha reso noto la Casa Bianca, comunicando che dopo l’Italia si recherà in visita in India fino al 24 aprile. Nel corso dei suoi viaggi, spiega ancora la Casa Bianca, Vance “discuterà delle priorità economiche e geopolitiche condivise con i leader di ciascun Paese”. In India il vice presidente Usa visiterà Nuova Delhi, Jaipur e Agra e incontrerà il primo ministro Narendra Modi. Insieme alla famiglia, il vice di Trump parteciperà anche a impegni in siti culturali.

🚨NEW:@VP JD Vance and @SLOTUS will visit Italy and India this week. pic.twitter.com/UYqTfNlvGt — Taylor Van Kirk (@VPPressSec) April 16, 2025

